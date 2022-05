Cast van komedie Marokkaanse Bruiloft doet festival Cannes aan

Acteurs Soumaya Ahouaoui, Nora El Koussour, Pip Pellens en Nabil Aouled Ayad zijn op verzoek van regisseur Johan Nijenhuis naar de Cote d'Azur gekomen.

Marokkaanse Bruiloft wordt op de markt van Cannes aangeboden aan buitenlandse kopers. De komedie wordt voor mensen uit de internationale filmwereld een paar keer vertoond. Volgens regisseur Nijenhuis is er onder meer interesse vanuit Frankrijk, Italië en Duitsland.

Ook schrijfster Mina El Hannaoui is aanwezig. Zij schreef mede het script en maakte de film samen met Nijenhuis, bekend van bioscoophits als Verliefd op Ibiza en Toscaanse Bruiloft. El Hannaoui wilde met de film de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap op een positieve manier in beeld brengen.

Marokkaanse Bruiloft gaat over een single, jonge vrouw die ervan droomt om een succesvolle advocaat te worden, maar haar familie vindt het belangrijker dat ze eindelijk eens gaat trouwen. De film is vanaf donderdag 2 juni te zien in de bioscopen.