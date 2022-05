Jil Jilala-zangeres Sakina Al-Safadi overleden

De medeoprichtster van de iconische muziekformatie Jil Jilala kampte lange tijd met gezondheidsklachten.

De in Casablanca geboren Sakina wordt gezien als de eerste vrouwelijke stem in de Ghiwane-groepen die in de jaren '70 van de vorige eeuw aan populariteit wonnen. Ze stond tussen 1964 en 1970 op het podium en daarna ontstond het idee om Jil Jilala op te zetten.

De groep speelde een sleutelrol in de opkomst van een nieuwe muziekgenre die in de jaren '70 en '80 populair werd als gevolg van intellectuele, sociaal-politieke en economische thema's. Jil Jilala wordt vaak in één adem genoemd met andere iconische muziekgroepen zoals Nass El Ghiwane en Lemchaheb.



In tegenstelling tot Nass El Ghiwane en Lemchaheb, die voornamelijk werden beïnvloed door Gnawa-muziek, liet Jil Jilala zich inspireren door andere vormen van traditionele Marokkaanse muziek zoals de malhun en historische soefi-muziek.

In 1976 verscheen het nummer Laayoune Ayniya over de Groene Mars. Het lied werd omarmd als een onofficieel 'volkslied' toen Marokkanen uit het hele land massaal marcheerden naar de Sahara, de voormalige Spaanse kolonie.