Soundos El Ahmadi kampte met paniekaanvallen

Toch besloot ze door te gaan met haar werk als teamcaptain van een Talpa-programma. "Ik dacht, het is maar drie dagen. Ik kan dit.".

El Ahmadi vertelt over het moment dat ze in de stoel zat van de visagie, bij een vrouw die ze goed kent, en het niet goed met haar ging. "Ik had een paniekaanval, want mijn vader was net overleden".

Daarna volgden meer paniekaanvallen, tussen haar televisieoptredens door. Ook zag ze haar handen "trillen onder de desk" tijdens de opnames, vertelt ze. "Daarna ging ik me gewoon focussen op mijn werk.". Toen El Ahmadi de beelden later terugzag, was het volgens haar niet te zien. Toch "adviseert" ze het niemand om door te werken onder deze omstandigheden.



Later is de presentatrice naar een psycholoog gegaan om over haar ervaringen te praten. Wegstoppen heeft namelijk geen zin, weet de presentatrice uit ervaring. "Het komt altijd omhoog en als het omhoog komt, is het te laat.".

Je moet problemen "tackelen", vindt El Ahmadi. "Je auto gaat naar de garage en jij niet? Je mental health is heel belangrijk.".