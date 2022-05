Adil en Bilall: in Hollywood had Rebel niet gemaakt kunnen worden

Nu presenteren zij in Cannes hun Belgische drama Rebel, over een Marokkaans-Belgische tiener die besluit in Syrië te gaan vechten.

De film draait donderdag om middernacht in een speciale screening. De twee regisseurs onderbreken voor Cannes de draaiperiode van de nieuwe serie Mrs Marvel. "Toen we nog studeerden tekenden we op onze fictieve filmposters al de tak van de Gouden Palm - dat mag je op de poster zetten als je in Cannes draait", glundert Bilall. "Nu mogen we dat écht doen. Het volgende doel is een Oscar. Of op zijn minst een nominatie.".

De jonge regisseurs - 36 en 34 jaar oud - krijgen in Hollywood dagelijks projecten aangeboden. Zij kiezen secuur ("als een van ons twee twijfelt, dan doen we het niet") en ruimen in hun tjokvolle agenda tijd in voor meer persoonlijke Belgische projecten als Rebel.



Het verhaal is gebaseerd op diverse vrienden van het tweetal uit multiculturele Vlaamse wijken die inderdaad besloten te gaan vechten voor Daesh. "We wilden een film maken zoals Oliver Stone met Platoon heeft gedaan", vertelt Adil. "Het is een tijdsdocument over onze generatie. We hebben de verhalen en ervaringen verwerkt van familieleden, vrienden, buren."

Complex verhaal

Het tweetal wil met Rebel vooral proberen te duiden waarom dit soort jongens zo’n keuze maken en wat de gevolgen zijn, ook voor de familieleden. "Wij wilden films maken", vertelt Adill. "Wij hadden ons vorm van expressie en onze roeping in het leven gevonden. Jongens als Kamal, onze hoofdpersoon, geloven oprecht dat ze iets kunnen bijdragen aan de wereld door te gaan vechten in Syrië. Er speelt zoveel mee: hij gelooft iets goeds te gaan doen en als hij sterft, wordt hij een martelaar."



Het tweetal schreef tien jaar aan het script voordat zij het verhaal goedkeurden om te gaan draaien. Het budget was 9 miljoen euro, een tiende van hun megahit Bad Boys 3. "We wilden het verhaal door verschillende ogen vertellen en vooral de complexiteit van het onderwerp recht doen", stelt Bilall.

Arabische cultuur

Rebel is geen conventionele film - zo begint de hoofdpersoon een aantal keer te rappen als hij in de problemen verkeert. "Muziek maakt een essentieel onderdeel uit van onze Arabische cultuur", legt Adil uit. "En soms laten gevoelens en gedachten zich alleen maar in muziek uitdrukken. We wisten dat dit een risico was. Maar we hadden een plan B: als de musicalscènes niet hadden gewerkt, konden we de film ook monteren zonder die momenten.".



Rebel had vermoedelijk niet in Hollywood gemaakt kunnen worden, knikken ze allebei. "Je voelt toch empathie voor mensen die besluiten voor Daesh te gaan strijden", erkent Adil. "Dat is geen insteek die je gemakkelijk kan verkopen. Het is een financieel risico, daar houden ze in Hollywood niet van.".

Rebel is vanaf begin oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.