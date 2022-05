The Office krijgt remake in het Arabisch

La Maktab, zoals de serie gaat heten, gaat in juni in productie en zal in eerste instantie bestaan uit twintig afleveringen, meldt de Amerikaanse nieuwssite The Wrap dinsdag.

"Ook voor het publiek in het Midden Oosten en Noord Afrika is The Office geen onbekende. Gezien het succes van de afgelopen decennia, is het ongelooflijk spannend voor ons om nu de allereerste Arabische versie van de comedy naar het scherm te brengen", zegt een woordvoerder van MBC Studios, het productiehuis dat La Maktab gaat maken.

The Office is een van origine Britse serie, gemaakt door Ricky Gervais en Stephen Merchant. De comedy, waarin Gervais ook de hoofdrol speelt, ging in 2001 in première bij de BBC en speelt zich af op een kantoor.

De serie kreeg in 2005 met The Office US een Amerikaanse remake, waarin de hoofdrol was voor komiek Steve Carrell. De Arabische versie van The Office zal zich afspelen op het kantoor van een koeriersbedrijf.