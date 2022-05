Ellen DeGeneres op vakantie in Marrakech na afscheid talkshow

Vorige week donderdag kwam er na negentien seizoenen een einde aan de talkshow van Ellen DeGeneres (64) op de Amerikaanse tv-zender NBC.

Een emotioneel moment voor de presentatrice die het niet droog kon houden toen ze afscheid nam van haar publiek. "Wat een mooie reis hebben we samen gemaakt", zei Ellen DeGeneres.

Enkele dagen na het nu al iconische TV-moment is de presentatrice voor een welverdiende vakantie in Marrakech, de toeristische hoofdstad van Marokko.



Ellen werd samen met haar partner Portia de Rossi gespot in een restaurant in Marrakech. Het stel liep hand in hand door de straten van het oude medina, een van de meest populaire toeristische bestemmingen ter wereld.

Het is geen verrassing dat het duo is opgedoken in Marokko. Na het einde van haar talkshow onthulde Ellen plannen om naar Rwanda te gaan waar ze een educatieve faciliteit is begonnen.