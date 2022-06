Soundos El Ahmadi zegt filmrol mis te lopen door zwangerschap

"Gevraagd voor een rol in een kinderfilm en ik heb meteen ja gezegd. Het ging om een rol als voetbaltrainer van jonge meiden. Echt iets voor mij", schrijft El Ahmadi.

Ze vertelde daarna productiemaatschappij The Media Brothers eerlijk dat ze in verwachting is. "Nu willen ze mij niet meer. Ben er werkelijk kapot van. Had ik mijn bek moeten houden?", vraagt ze aan haar volgers.

"Ik heb getwijfeld of ik dit met jullie wilde delen. Maar ik wil niet alleen en eenzaam met mijn verdriet zitten", gaat de 40-jarige El Ahmadi verder. "Ik wil ook actrices waarschuwen in deze industrie, dat als ze leven aan het maken zijn, ze dat vooral niet moeten vertellen. Want dan is HUN leven als actrice voorbij. Als mannen vertellen dat ze vader worden, worden ze gefeliciteerd en als wij vertellen dat we moeder worden, worden we gestraft. En dan afvragen waarom vrouwen zoals ik huiverig zijn om zulk positief nieuws te delen of zelfs te verbergen."



The Media Brothers kwam volgens El Ahmadi met "een bullshit verhaal dat het 'artistiek niet meer klopt'" nu ze zwanger is. "Vertel deze onzin maar aan iemand anders vriend. Ze kwamen zelfs met onzin dat ik niet bekend ben bij meiden tussen de 8 en 12 jaar. Say what? Juist die meiden beginnen te gillen en te trillen als ze mij zien omdat ze zo een fan zijn van Meskina."

El Ahmadi maakte vorig jaar haar eerste bioscoopfilm Meskina, wat een hit werd. "Dit is waarom ik mijn eigen shit maak en zal blijven doen. Zwangerschapsdiscriminatie maakt mijn discriminatie kwartet compleet."