Producenten ontkennen discriminatie: Soundos had rol nog niet

De actrice was wel gepolst maar het daadwerkelijke castingproces moest nog beginnen, laten producenten Levitate Film en The Media Brothers weten.

"Voorlopig hebben we er allereerst om artistieke redenen de voorkeur aan gegeven om andere actrices uit te nodigen voor een auditie voor deze rol", staat in een gezamenlijke verklaring.

"Daarnaast vindt de draaiperiode mogelijk plaats als Soundos hoogzwanger is. De (in ons script beschreven) fysiek zware rol als jeugd-voetbaltrainster zou dan zowel voor haarzelf, haar baby als voor de filmproductie risicovol zijn. We volgen hiermee ook het arbo-advies op van de Rijksoverheid op het gebied van fysieke belasting en zwangerschap.".



El Ahmadi maakte woensdag op Instagram bekend dat ze zwanger is. Ook meldde ze dat ze daarom de rol in de film Leeuwin niet mocht spelen terwijl ze daarvoor wel gevraagd zou zijn. Volgens de comédienne is er sprake van zwangerschapsdiscriminatie. "Nu willen ze mij niet meer. Ben er werkelijk kapot van", aldus de actrice.

Levitate Film en The Media Brothers "betreuren de berichtgeving" en gaan zo snel mogelijk met El Ahmadi in gesprek "om deze miscommunicatie recht te zetten". "We vinden het bijzonder vervelend dat ze zich gekwetst voelt in een periode waarin blijdschap de boventoon zou moeten voeren."