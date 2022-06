Agadir en Marrakech behoren tot voordeligste vakantiebestemmingen van dit moment

Tweede en derde op de lijst van meest betaalbare vakantiebestemmingen zijn het Spaanse Costa Brava (€ 530 per persoon) en Istanbul (€ 650), blijkt uit gegevens van reiskortingswebsite Savoo. Marrakech staat op de negende plaats van de Savoo-top 10, met een gemiddelde prijs van € 750 per persoon per week.

De ranglijst van Savoo houdt bij wat een gemiddeld vakantiepakket kost en neem daarin ook de kosten voor de vliegreis mee. Het betreft pakketreizen van circa één week op internationale vakantiebestemmingen vanaf 9 juli 2022.

Savoo beveelt Agadir aan als een "must-go-to" vakantiebestemming voor internationale reizigers met een beperkt budget die willen genieten van een zomervakantie aan de Atlantische kust.