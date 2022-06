Nasrdin Dchar krijgt publieksprijs voor trilogie

Het publiek beloonde uit alle voorstellingen van het afgelopen seizoen in De Veste zijn theatertrilogie Familiekroniek over zijn leven het hoogst.

De drie stukken, die Dchar op één avond speelde, werden gewaardeerd met een ruime negen. De prijs is een grote foto in de hal van het theater.

Familiekroniek is nog een paar keer te zien in juni. Dchar speelt zijn drie voorstellingen Oumi, Dad en Ja. In Oumi speelde de acteur zijn moeder, die symbool stond voor een hele generatie Marokkaanse vrouwen.



In Dad vertolkte Dchar de rol van zijn vader en ging daarin de dialoog met hem aan. En in Ja verkent hij hoe hobbelig het pad van de liefde kan zijn, aan de hand van het verhaal van hem en zijn vrouw Amy.

Hierna zal Dchar een paar jaar niet meer op de planken staan. Hij gaat meer tijd besteden aan het ontwikkelen van televisieseries.