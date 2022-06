Nasrdin Dchar maakt ook romantische serie voor Videoland

Hij kan nog niet veel over de serie zeggen. "Dat het over de liefde gaat is een feit", stelt hij. "En over die zoektocht naar ware liefde. En over hoe moeilijk liefde soms kan zijn. En over hoe het gras aan de overkant groener is."

Eerder vertelde Dchar al dat hij voor Videoland werkt aan een serie over buurtvaders in een aandachtswijk. De Gouden Kalf-winnaar en Mocro Maffia-ster heeft zich exclusief aan de streamingdienst van Videoland verbonden. Dchar wil producties maken "die ergens over gaan", zegt de acteur over de samenwerking. "Heel erg op zoek naar en de actualiteit en de authenticiteit en de relevantie."

Op dit moment staat Dchar nog in de theaters met zijn voorstelling Familiekroniek. Zijn theatertournee sluit hij af op 26 juni in het DeLaMar Theater. Daarna zal hij een paar jaar niet meer op het podium staan.