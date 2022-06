Najib Amhali haalt diploma verslavingskunde binnen

Op Instagram deelt de cabaretier donderdag trots een foto van zichzelf met het certificaat.

"Nooit gedacht dat ik het op mijn 51ste het nog in me had, maar sinds ik betrokken ben bij Recovery mental healthcare wil ik graag anderen helpen die te kampen hebben met hun verslaving", schrijft Amhali. "Ik haal hier zo veel voldoening uit, dus voor iedereen die echt iets wil en je doet je stinkende best dan gaat het je lukken #inshaallah."

Amhali, die zelf jarenlang kampte met verslavingen, opende in september vorig jaar een verslavingskliniek in Abcoude. Bij Jinek vertelde Amhali destijds dat hij na alle reacties die hij kreeg toen hij met zijn verhaal naar buiten trad, mensen wilde gaan helpen.