Maluma in juli in Marrakech voor concert

De winnaar van de Latin Grammy Award 2018 zal optreden in het Grand Stadium van Marrakech. Maluma maakte het nieuws bekend op Instagram.

Maluma schreef samen met Karol G. geschiedenis in de zomer van 2019 toen meer dan 200.000 mensen hun optreden op het Mawazine-festival in Rabat bijwoonden. "Je moet dit zien!" Meer dan 200.000 harten die samen kloppen! Dromen komen uit, ik hou van je Rabat", zei Maluma in een emotionele video op Instagram.

De Colombiaanse artiest was in april 2019 in Marrakech voor opnames voor een ​​muziekvideo met de Franse zangeres Maitre Gims.



Maluma's echte naam is Juan Luis Londoo Arias. Geboren in 1994 en opgegroeid in het Colombiaanse Medellin. In 2012 bracht hij zijn debuutalbum Magia uit. Papi Juancho, zijn meest recente album, verscheen in augustus 2020.

Maluma heeft gewerkt met grootheden als de Marokkaans-Amerikaanse rapper French Montana, Jason Derulo, Shakira en Ricky Martin.