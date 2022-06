Marokko: petitie om animatiefilm 'Lightyear' te verbieden wegens gayzoen

De animatiefilm zou kinderen aanzetten tot homoseksualiteit, menen de opstellers van de petitie.

Tot nu toe weigeren veertien Arabische en Aziatische landen om de nieuwe animatiefilm Lightyear van studio Pixar te vertonen en de kans is groot dat ook China de film niet wil gaan vertonen, omdat twee vrouwen elkaar in de film een kus geven.

Marokkaanse bioscopen maken zich echter op om de nieuwe animatiefilm vanaf aanstaande zondag te vertonen, met name in theaters in Rabat en Casablanc, tot ergernis van de opstellers van de petitie die de autoriteiten oproepen te stoppen met de "onzin die tot doel heeft onze kinderen te corrumperen". Ook roepen ze het Marokkaanse theaterpubliek op de film te boycotten en trots te zijn op hun religie en morele waarden.



Vorig week werd al bekend dat de film niet door de censuur kwam in Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Reuters vermoedt dat ook landen als Egypte, Indonesië, Maleisië en Libanon de animatie weigeren, al is dit nog niet officieel bevestigd.

De film Lightyear is een spin-off van de bekende Toy Story-serie. De landen vallen over het feit dat de beste vriendin van hoofdpersoon Buzz Lightyear een relatie met een andere vrouw heeft.



Lightyear-producent Galyn Susman heeft aan Reuters laten weten dat Pixar weigert om de zoen uit de film te snijden om de film wel 'geschikt' te maken voor bijvoorbeeld de Chinese markt.

"We gaan niets uit de film halen, zeker niet iets dat van cruciaal belang is voor de film", aldus Susman.