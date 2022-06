Entourage-acteur Adrian Grenier spontaan getrouwd in Marokko

Tijdens een bezoek aan het Atlasgebergte met vrienden besloten de twee te trouwen.

"Het was niet gepland", vertelt de Entourage-acteur in het tijdschrift People. De 45-jarige acteur en zijn geliefde vonden het zo'n bijzondere plek en mooi moment dat ze elkaar er even later het jawoord gaven. "We hadden geen ringen, dus gebruikten daar touw voor."

Een goede vriend van het koppel regelde snel via het internet dat hij bevoegd was om ze te mogen trouwen. "We hadden geen betere bruiloft kunnen plannen."