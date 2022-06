AD zendt in strijd met regels beelden proces Marengo uit

Dat meldt de voorzitter van de rechtbank. De strafeisen tegen zestien verdachten, onder wie hoofdverdachte Ridouan Taghi, zijn aanstaande in het omvangrijke liquidatieproces.

Camera's zijn toegestaan in de rechtbank, maar het gebruik van beelden is gebonden aan strikte regels, onder meer over privacy. In de beelden die het AD uitzond werden alle verdachten met naam en toenaam genoemd.

In de afspraken met de rechtbank staat dat "geluidsfragmenten waarin namen voorkomen dienen te worden aangepast door bijvoorbeeld de namen te wissen of te vervangen door een geluidssignaal".



De NOS filmt dinsdag en deelt deze beelden met andere media. Omdat het AD de beelden tegen de regels in heeft uitgezonden, is het medium nu uitgesloten voor de rest van de dag, meldt de rechtbankvoorzitter.

Mogelijk volgen er nog meer consequenties. "Dat moet het bestuur van de rechtbank bekijken", aldus de voorzitter.