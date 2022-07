Ook Maluma annuleert concert in Marokko na migratiedrama Melilla

De Colombiaanse zanger bereidt zich momenteel voor op zijn volgende optreden van 8 juli in Madrid en heeft behalve een Instagram-story over het migratiedrama in Melilla van vorige week niets meer van zich laten horen over het optreden in Marokko.

Ondanks dat er geen reden is aangegeven voor de annulering heerst het vermoeden dat dit te maken heeft met de het migrantendrama waarbij vorige week vrijdag minstens 23 migranten om het leven kwamen aan de Spaanse-Marokkaanse grens.

Maluma publiceerde donderdag een video op zijn Instagram-account waarin hij het tragische incident aankaartte. "Oh mijn God, wat is dit, waar gaat de mensheid heen als we op deze manier doorgaan?", schreef de zanger als caption bij videobeelden over de massale grensbestormingen van vorige week vrijdag.



De annulering van het concert komt de zanger op veel kritiek te staan. Meer dan 30.000 kaarten werden er verkocht voor het optreden in de okerkleurige stad. Ticketprijzen varieerden van 300 tot 3000 DH (€ 28 - 280).

Maluma was in 2019 voor het laatst in Marokko en schreef samen met Karol G. geschiedenis toen meer dan 200.000 mensen hun optreden op het Mawazine-festival in Rabat bijwoonden. Enkele maanden voor het historische optreden was hij in Marrakech voor opnames voor een ​​muziekvideo met de Franse jodelaar Maitre Gims.

Behalve Maluma heeft ook de Nigeriaanse zanger Seun Kuti zijn optreden in Marokko geannuleerd. Kuti stond gepland om te verschijnen op het Jazzablanca-festival in Casablanca maar gaf aan tijd nodig te hebben om te rouwen voor de slachtoffers van het drama in Melilla.