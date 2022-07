Komedie Marokkaanse Bruiloft wint twee buitenlandse prijzen

De film kreeg twee onderscheidingen. Hoofdrolspeelster Soumaya Ahouaoui werd bekroond als beste actrice en de film kreeg een speciale juryprijs.

Het festival was van 26 juni tot en met 1 juli in de Marokkaanse hoofdstad. Het was de derde editie. Rabat Comedy is naar eigen zeggen het eerste filmfestival in een moslimland dat zich richt op komedies.

Marokkaanse Bruiloft gaat over een single, jonge vrouw die ervan droomt om een succesvolle advocaat te worden, maar haar familie vindt het belangrijker dat ze eindelijk eens gaat trouwen. De hoofdrollen worden gespeeld door acteurs Soumaya Ahouaoui, Nora El Koussour, Pip Pellens en Nabil Aouled Ayad. De film draait momenteel in meer dan honderd Nederlandse bioscopen.



Het is niet de eerste prijs voor Marokkaanse Bruiloft. Regisseur Nijenhuis ontving afgelopen week een Gouden Film, omdat de film meer dan 100.000 bezoekers heeft getrokken in de Nederlandse bioscopen. Het was voor Nijenhuis, die de onderscheiding deelt met initiatiefneemster en schrijfster Mina El Hannaoui, de zestiende Gouden Film.

Er is geen andere regisseur met zoveel Gouden Films in de kast.