Najib Amhali in nieuw seizoen Perfecte Plaatje

De lijst met namen werd donderdagavond bekendgemaakt in RTL Boulevard.

Woensdag bleek dat presentator Maurice Lede het seizoen in Argentinië had gewonnen. Ook Tina de Bruin, Bente Fokkens, Edwin Jonker, Filemon Wesselink, Maik de Boer en Inge Ipenburg doen mee aan het nieuwe seizoen.

"Ik heb vanaf dag één het programma gevolgd, er zelf inzitten is het hoogst haalbare", zegt stylist Maik de Boer tegen het RTL-programma. "Ik verheug me er wel op even heel iets anders te doen", vult Trijntje aan. Dat is volgens Edwin Jonker ook "één van de redenen" dat hij ja heeft gezegd.



Voor het meest recente seizoen van de serie, waarin BN'ers strijden om de titel van beste fotograaf, gingen de deelnemers voor het eerst de grens over. De reguliere eerdere zes seizoenen speelden zich af in Nederland.

Die reeksen werden gewonnen door Humberto Tan, Estelle Cruijff, Patty Brard, Jamie Westland, Bibi Breijman en Patrick Martens.