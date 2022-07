Marrakech in top 10 meest romantische steden ter wereld

De toeristische hoofdstad van Marokko weet zich steeds meer te vestigen als romantische droombestemming, dat blijkt nu ook uit de ranglijst van reissite UCity Guides.

In het blogartikel wordt de nadruk gelegd op de palmboomrijke omgeving, het uitzicht op het Atlasgebergte en de nabijheid van de Sahara. Marrakech "biedt 1001 nachten van zintuiglijke genoegens om te delen met een speciaal iemand", leest het artikel.

"Specerijen, labyrintische markten, kameelrijden, slangenbezweerders" definiëren de schoonheid van Marrakech. De okerkleurige stad "misschien wel de meest romantische boetiekhotels ter wereld ('riads' genoemd) huisvest".



In de Top 10 staan vooral Europese bestemmingen. De lijst wordt aangevoerd door Venetië, gevolgd door Parijs, Praag, Florence, Rome, Lissabon, Wenen en Sevilla. Op de negende positie komen we het Latijnse-Amerikaanse Buenos Aires tegen, als enige andere niet-Europese stad. Marrakech is hekkensluiter en prijkt op de tiende plaats.

Eerde dit jaar werd Marrakech ook uitgeroepen als één van de drie meest gastvrije steden ter wereld. Lezers van het reismagazine Condé Nast Traveler omschreven 'Kech' als "toegankelijk" en als een vrolijke mix van "culturele tradities" en "moderniteit".