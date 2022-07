Netflix-hit The Witcher start in Marokko met opnames voor derde seizoen

The Witcher is een Amerikaanse televisieserie voor streamingdienst Netflix. De serie werd bedacht door Lauren Schmidt Hissrich en is gebaseerd op de gelijknamige boekenserie van de Poolse fantasyschrijver Andrzej Sapkowski. Het eerste seizoen van de serie werd op 20 december 2019 beschikbaar.

Het is niet duidelijke welke scenes in Marokko zullen worden gefilmd maar het nieuwe seizoen is gebaseerd op het tweede boek (Time of Contempt) van Sapkowski en het woestijnachtige landschap van de Marokkaanse stad (provincie Errachidia) nabij de Sahara leent zich prima uit voor de 'woestijn van Korath'.

Het derde seizoen zal naar verwachting in 2023 op de streamingsdienst verschijnen.