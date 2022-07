3 hotels in Marrakech in wereldwijde Top 100

De ranglijst wordt jaarlijst opgesteld aan de hand van reviews van lezers en experts.

Op nummer vijf van de ranglijst komen we het uberluxe Royal Mansour tegen. De accommodatie is onlangs uitgeroepen tot het beste hotel in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (MENA). Het hotel staat bekend om de sprookjesachtige tuinen, de riads en de architectuur die wordt gekenmerkt door gebeeldhouwde bogen en binnenplaatsen van Marokkaanse mozaïektegels.

Op de 17e positie staat The Oberai. Het hotel is omringd door een gigantische boomgaard met citrus- en olijfbomen en staat bekend om de villa's met privézwembaden en een Ayurvedische spa voor meditatie, yoga en andere helende therapieën.



Op de 57e positie prijkt Mandarin Oriëntal. De accommodatie telt 54 suites en villa's die door het tijdschrift worden omschreven als "rustiek en elegant". Het hotel is omringd door 20 hectare aan palmbomen, olijfbomen en glinsterende meren, evenals een restaurant, grote zwembaden en een enorme spa.

Het wereldberoemde Mamounia Hotel ontbreekt verrassend genoeg in deze ranglijst. In de Top 100 van reistijdschrift Condé Nast Traveler werd de accommodatie vorig jaar nog uitgeroepen tot beste hotel ter wereld, voor de tweede keer.