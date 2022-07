Amerikaanse schoenenreus Steve Madden opent drie winkels in Marokko

Dat maakt de exploitant in Marokko, Nesk Investment, bekend in een persbericht. De drie vestigingen zullen worden geopend in winkelcentrum Morocco Mall in Casablanca, aan de Avenue Fal Ould Oumeir in Rabat en in Tanger City Mall.

Het bedrijf uit Queens (NYC, NY) staat bekend om de uniek vormgegeven schoenen, handtassen en accessoires en heeft inmiddels verkooppunten in meer dan 80 landen.