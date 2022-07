Islamitische en Arabische landen verbieden Thor-film in bioscopen

Het is niet altijd duidelijk waarom dat is besloten. Zo melden Maleisië en Bahrein niet waarom de film daar niet wordt uitgebracht maar de autoriteiten in Koeweit en Egypte winden daar geen doekjes om: de film bevat scènes met homoseksuele karakters.

"Beste bezoekers, we willen jullie op de hoogte stellen van het feit dat Disney heeft besloten Thor: Love and Thunder toch niet uit te brengen in Maleisië", laat de grootste bioscoopketen van Maleisië weten in een verklaring. "Koop alsjeblieft wel de merchandise", sluit het bedrijf ironisch af.

Thor is de tweede Disney-film in korte tijd die in in een aantal Arabische en Islamitische landen niet te zien is. In juni werd de nieuwe animatiefilm Lightyear door veel landen geweerd, omdat twee vrouwen in de film een relatie hebben en elkaar een kus geven. De animatiefilm wordt ook niet gedraaid in onder andere Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).



In Marokko gelden dergelijke verboden niet en is alles te zien, tot ergernis van opstellers van een petitie die de autoriteiten oproepen te stoppen met de "onzin die tot doel heeft onze kinderen te corrumperen".

Ook riepen ze het Marokkaanse theaterpubliek op de film te boycotten en trots te zijn op hun religie en morele waarden.