Marokkaanse Marwa Lahlou verkozen tot Miss Arab USA 2022 (video)

Het is de eerste keer dat een Marokkaanse kandidate de titel wint.

De in Oujda geboren Lahlou verhuisde in 2004 op 12-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten (VS) en studeerde af aan de Universiteit van New Haven. Ze werkt momenteel als kinderjuf.

Volgens de organisatie is de Miss Arab USA-verkiezing geen standaard schoonheidswedstrijd waarbij voornamelijk wordt gekeurd op het uiterlijk maar houdt de jury meer rekening met de persoonlijkheid van de deelnemers, hun cultuur en hun academische en professionele achtergrond. Dusss...