Talpa bevestigt uitstel opnames Code van Coppens met Ben Saddik wegens aanslagen op familie

Aanleiding is de "onrustige situatie" rondom zijn familie, bevestigt een woordvoerder van Talpa desgevraagd aan het ANP.

De familie van Ben Saddik was de afgelopen maand verschillende keren doelwit van aanslagen. Zo werd een brandbom tegen de gevel van een restaurant dat in handen is van de familie gegooid en werd het ouderlijk huis van Ben Saddik beschoten.

"Talpa en de Belgische producent Roses Are Blue zijn geschrokken van de berichtgeving rondom dhr. Jamal Ben Saddik. Gezien deze situatie hebben wij besloten de opnames met hem tot nader order uit te stellen", aldus de zegsvrouw. Ben Saddik zou aan het programma deelnemen met Najib Amhali.



Ben Saddik meldde het nieuws dinsdag zelf op Instagram. Hij deelde een mail die hij had gekregen van een eindredacteur van Talpa waarin stond dat de opnames waren uitgesteld. "Het is voor ons een te groot (financieel) risico dit nu in te plannen", zo viel te lezen.

De kickbokser was niet blij met het nieuws en noemde het "pure karaktermoord".