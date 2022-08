Ook Oussama Ahammoud en Marouane Meftah in komedie De Tatta's

Ook Sterre Koning, Fatma Genç en YouTube-ster Vonneke Bonneke zullen in de film te zien zijn. Dat heeft distributeur Independent Films dinsdag bekendgemaakt.

Eerder werd al gemeld dat cabaretier Leo Alkemade de hoofdrol speelt. Ter Braak vertolkt de rol van zijn echtgenote. De film vertelt het verhaal van de familie Van Kampen, een rijk gezin uit ’t Gooi.

Vanwege één risicovolle investering raakt het gezin zijn hele fortuin kwijt. Noodgedwongen gaan de gezinsleden in een simpele flat in een minder rijke wijk wonen.



De Tatta's zou zich in eerste instantie in de Bijlmer afspelen. Maar na een storm van kritiek over de stigmatisering van de Amsterdamse wijk, werd het verhaal verplaatst naar een fictieve locatie. Onder meer cabaretier Soundos El Ahmadi en oud-Kamerlid Amma Asante beklaagden zich.

De komedie zal vanaf 22 december in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.