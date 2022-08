TikTok-zanger KATNUF verovert eerste plaats in Single Top 100

De Nederlandse zanger, die Marokkaanse roots heeft en woont in België, stijgt met zijn lied Van Mij Zijn van de tweede naar de eerste plaats, meldt samensteller GfK.

Achter KATNUF, een verbasterde Franse vertaling van het getal 49, zit de 21-jarige Anas Kasmi. Hij werd in korte tijd populair op TikTok, waar hij inmiddels 209.000 volgers heeft. Van zijn lied Van Mij Zijn deelde hij nog voordat het nummer af was al het refrein op de populaire app. Binnen een aantal weken werd het filmpje meer dan 60 miljoen keer bekeken. Kasmi haastte zich daarna om het lied af te maken.

Vorige week, een week na de release, kwam Van Mij Zijn binnen op de tweede plaats in de singleslijst. KATNUF moest toen nog voorrang geven aan zanger Rema, die aan de leiding ging met Calm Down. Deze week zijn de rollen omgedraaid. De top drie wordt gecompleteerd door Gebruik Me van Zoë Tauran en Frenna.