Sportzender onder vuur om weglaten Israëlische club Maccabi Haifa

De zender uit Qatar plaatste in een tweet wel de andere drie teams uit groep H. Daarop kwam online kritiek. "Dit was een volledig onopzettelijke fout. We zijn een van de grootste mediagroepen ter wereld en wij hebben geen politieke agenda", zei een woordvoerder van het bedrijf dat de Champions League uitzendt in Arabische landen.

BeIN Sports heeft de tweet verwijderd en vervangen door de juiste. Maccabi zit in de groep met Paris Saint-Germain, Juventus en Benfica.

Qatar heeft geen diplomatieke banden met Israël. Wel werkt het gastland van het WK van eind dit jaar samen met Hamas, de verzetsbeweging die Gaza regeert.