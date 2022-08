Khalid & Sophie gaan voor 'goed gesprek', ophef niet leidend

De presentatoren zijn zich bewust van de kritiek dat het programma niet altijd urgent genoeg was maar laten zich daar niet door in de keuze voor gespreksonderwerpen in de nieuwe reeks. "Dan ga je vanuit een angstige houding televisie maken", vindt Khalid Kasem.

"Ik denk dat het belangrijk is dat je maakt wat je wil maken en je niet hoeft te voldoen aan een bepaald beeld. Want wat is dat dan? Dan wordt het heel ingewikkeld", zegt hij in gesprek met het ANP. Khalid (44) vindt de term urgent dan ook wat "ongelukkig gekozen". "Wij doen er alles aan om een goed programma te maken. Natuurlijk willen we gesprekken voeren die de volgende dag bij de koffieautomaat worden nabesproken, maar ophef is daarbij niet d."

Khalid & Sophie, afwisselend gepresenteerd door Kasem en Sophie Hilbrand, volgde vorig jaar het programma De Vooravond op. Die talkshow, met Renze Klamer en Fidan Ekiz, werd van de buis gehaald omdat het "niet urgent" genoeg was. Sinds het einde van De Wereld Draait Door in 2020 scoren de NPO-talkshows op hetzelfde tijdstip niet meer zo goed.



"We zijn ons heel bewust van het tijdstip", zegt Sophie (46) over het BNNVARA-programma dat iedere werkdag om 19.00 uur wordt uitgezonden op NPO 1. "We willen niet voor te zware kost gaan maar toch inhoudelijk zijn. En daarbij combineren we de inhoud met originaliteit. Dat is onze grootste uitdaging denk ik. Het gesprek net anders willen aanvliegen."

Fenomenen in het nieuws

Het op een originele manier benaderen van een onderwerp, vinden de twee presentatoren heel belangrijk. "En daar word ik ook heel enthousiast van", zegt Sophie over die aanpak. "Dat we allerlei verschillende onderwerpen mogen bespreken die echt bij ons passen en waar we ons mee verbonden voelen. Dat zorgt er ook voor dat het gesprek niet triviaal wordt maar ontstaat vanuit pure interesse."



Geslaagde voorbeelden uit het tweede seizoen vindt ze onder meer de locatie-uitzending over Feyenoord op de avond van de Conference League-finale en het vieren van Nationaal Ballet-choreograaf Hans van Manen. Ook op het gesprek van Khalid met Jaimie Vaes, dat is genomineerd is voor de Televizier-Ster Impact, kijken de twee positief terug.

Qua onderwerpskeuze vullen de presentatoren elkaar ook aan, zeggen ze. "We zijn allebei betrokken bij de samenleving, maar hebben een andere achtergrond. Ik ben zelf opgegroeid in een achterstandswijk, dus inkomensongelijkheid, armoede en jeugdzorg zijn thema’s die mij aanspreken", geeft Khalid als voorbeeld. Sophie’s hart ligt onder andere bij hoofdrolspelers uit documentaires. Ook maakte ze vorig seizoen met veel plezier een item met Jasper Krabbé over rotondekunst.



Maar ook fenomenen in het nieuws zou ze graag strikken voor haar uitzendingen. "Marc Overmars bijvoorbeeld", zegt ze over de voormalig technisch directeur van Ajax die moest vertrekken na seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Dat is echt zo’n hoofdrolspeler in het nieuws geweest en hij heeft nog nergens zijn verhaal gedaan. Die staat zeker nog op het wensenlijstje. Dat zou toch gaaf zijn?"

Wie er nog meer op dat lijstje staan, wil Sophie niet zeggen. "Ik ga natuurlijk niet anderen op ideeën brengen", zegt ze lachend.