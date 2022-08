Achmed Akkabi: serie Sihame moest female-driven project worden

"Ik wilde dat het een female-driven project zou worden. Dat viel zo goed bij de NPO en KRO-NCRV, dat ze zeiden: ga maar doen", vertelt Akkabi aan het ANP.

Het achtdelige Sihame gaat over een 18-jarig meisje dat, nadat er online een seksfilmpje van haar is rondgegaan, slachtoffer wordt van online shaming en zint op wraak. "Nog voor er campagnes en programma's over waren gemaakt, las ik een interview over online shaming", vertelt Akkabi over hoe het onderwerp tot hem kwam. "Ik ben daar toen in gedoken en ontdekte wat voor heftigheden er via chatgroepen op onder meer Telegram werden verspreid. Het gebeurde echt aan de lopende band. Het leek me gelijk een goeie kapstok om een verhaal aan op te hangen."

Het idee dat het verhaal vanuit een vrouwelijk perspectief verteld moest worden, ontstond mede dankzij berichten die de maker van hitserie Mocro Maffia via sociale media van vrouwen ontving. "Zij schreven van 'hé, kan je niet eens iets verzinnen rond een sterk, vrouwelijk karakter, want die doen ook heftige dingen'." En daar hadden ze natuurlijk gelijk in. Ik was in de positie om zoiets te maken, dus dan moest ik ook maar degene zijn die dit moest gaan aanjagen. Al vond ik meteen dat de uitvoering dan niet bij mij moest liggen, maar bij vrouwelijke makers."



Naast regisseurs Shamira Raphaëla en Lisette Donkersloot, verzamelde Akkabi ook een team van jonge, vrouwelijke schrijvers om zich heen die onder leiding van hoofdscenarist Leila Sahir aan de slag gingen voor de reeks. "Sommigen van hen maken met deze serie hun debuut in een groot project", vertelt Akkabi. "En dat is goed want er is in Nederland een groot tekort aan goede scenarioschrijvers, we hebben die nieuwe generatie echt nodig. En wie al iets groots als een tv-serie op haar naam heeft staan, wordt weer eerder gevraagd voor een volgend project."

Akkabi was hierdoor vaak de enige man in de writersroom, vertelt hij. "Ik wist natuurlijk welke kant we met het verhaal op wilden, maar een man reageert toch anders op dingen dan dat een vrouwelijke protagonist dat zou doen. Heel fijn om die vrouwelijke input er rechtstreeks bij te hebben. Het voelt ook steeds gekker om als man vanuit een vrouw iets te vertellen. Het invullen van het vrouwelijke karakter is nu ook echt voor het grootste deel de verdienste van vrouwelijke writers en daar ben ik heel blij mee."



En dat ook vrouwelijke schrijvers niet terugdeinzen voor wat blinde razernij, blijkt zondagavond op NPO 3 wel als hoofdpersoon Sihame in de eerste aflevering wat bruut geweld niet lijkt te schuwen. "We willen natuurlijk wel dat de mensen doorkijken, dus dan moet je ze wel iets geven aan het einde van de aflevering", zegt Akkabi over de intense eerste cliffhanger van de KRO-NCRV-serie.

"KRO-NCRV heeft ook wel een geschiedenis met misdaadseries met een maatschappelijk thema, denk maar aan Penoza. Al denk ik wel dat als je die serie naast series van nu zou leggen, dat het toen wel wat zachter van aard was. Dan past Sihame goed in de tijdsgeest van nu."