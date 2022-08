Bekende Turkse zangeres Gülsen onder huisarrest na 'grap' over islamitische scholen

De populaire Turkse zangeres Gülsen is onder huisarrest geplaatst nadat ze een grap had gemaakt over strenge islamitische scholen in haar land.

shownieuws

Ze zat sinds donderdag in de cel. Ze had tijdens een optreden in april gezegd dat een collega "pervers" was geworden door zijn tijd op een Imam Hatip-school. Nadat een video met de opmerking was opgedoken werd de 46-jarige popster opgepakt op beschuldiging van "aanzetten tot haat". Gülsen verontschuldigde zich en sprak over een "grap". Haar arrestatie leidde tot verontwaardiging in onder meer de muzieksector en delen van de Turkse samenleving. Politici van de oppositie en andere muzikanten eisten haar vrijlating.

Critici verwijten de Turkse president Erdogan dat hij de rechterlijke macht gebruikt om afwijkende meningen in de Turkse samenleving de kop in te drukken. Gülsen zegt onder meer op te komen voor vrouwen en lhbti'ers. © ANP 2022