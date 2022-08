BNNVARA volgt Marokkaans-Nederlandse jongeren in nieuwe serie Poldermocro's

Presentator Sahil Amar Aïssa begeleidt de deelnemers tijdens de tocht door het Noord-Afrikaanse land, meldt de omroep dinsdag.

"Als Marokkaanse Nederlander word je geboren met een gratis identiteitscrisis", zegt Amar Aïssa, die zelf ook zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit heeft. "Op zoek gaan naar jezelf is ontzettend moeilijk op zo'n jonge leeftijd. Laat staan als iedereen in Nederland zo'n uitgesproken mening heeft over jouw cultuur en geloof.".

"Daarom is het belangrijk om veilige en prikkelende ruimtes te creëren om over deze moeilijke onderwerpen te praten. Dat hebben we geprobeerd met Poldermocro's. De uitkomst zijn zes ongelofelijk inspirerende verhalen met, in mijn bevooroordeelde mening, een van de mooiste landen ter wereld als decor."



In het zesdelige programma komen de jongeren in aanraking met verschillende Marokkaanse tradities, ontmoeten ze locals en voeren ze gesprekken over onder meer taboes. Volgens de omroep loopt de spanning daarbij "meermaals flink op" omdat de jongeren vaak heel verschillend over bepaalde zaken denken.

'Poldermocro’s' is vanaf 13 september te zien op NPO 3. De serie is een coproductie van BNNVARA en producent TV Affairs, dat eerder verschillende reeksen van het programma Groeten uit Holland maakte.