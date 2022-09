Marokkaanse acteur Noureddine Bikr (70) overleden

Dat meldt het Marokkaanse Syndicaat van Kunstprofessionals.

Bikr werd geboren in 1952 in Casablanca en was het boegbeeld van het nationale theater. Tot zijn meest memorabele werken behoren toneelstukken als 'Cherreh Melleh' en 'Hab w Tben', die hij in de jaren negentig opvoerde met het gezelschap van Masrah Al Hay.

Ook werd hij bekend om zijn televisieverschijningen in sitcoms en televisieseries zoals 'Servische Lahmam' en 'Zenkat Saâda'.



Bikr is na het Asr-gebed begraven op de Rahma-begraafplaats in Casablanca.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.