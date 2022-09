Nederlandse film El Houb op 10 oktober in première in Tuschinski

Dat hebben producent BIND en distributeur Gusto vrijdag bekendgemaakt. Cast en crew zullen bij de eerste Nederlandse vertoning aanwezig zijn.

In de film speelt acteur Fahd Larhzaoui de rol van Karim, een man die besloten heeft uit de kast te komen voor zijn Marokkaans-Nederlandse ouders. Het verhaal van El Houb is mede gebaseerd op zijn eigen ervaringen, waar hij eerder ook een toneelvoorstelling over maakte.

Het drama is het speelfilmdebuut van regisseur Shariff Nasr, die eerder zijn sporen verdiende met korte films en als scenarist. El Houb draait vanaf 13 oktober in de Nederlandse bioscopen.