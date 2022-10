Belgische Hollywoodregisseurs exclusief te gast bij Lubach

De Belgen zijn één dag in Nederland voor de première van hun nieuwe film Rebel, die zij eerder dit jaar presenteerden in Cannes. Het duo brak in 2020 door in Hollywood met de kaskraker Bad Boys for Life, met Will Smith en Martin Lawrence, en ze werkten mee aan de superheldenserie Ms. Marvel.

Het tweetal schuift maandag aan bij Lubach voor een interview over hun vijfde speelfilm Rebel, die de dezelfde avond in première gaat in EYE Amsterdam. Het is het enige tv-optreden dat de Belgen geven in Nederland. De indringende film Rebel gaat over twee broers die vanuit België in de oorlog in Syrië terechtkomen.

Rebel is vanaf komende week in de Nederlandse bioscopen te zien.