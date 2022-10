3 Marokkaanse restaurants in Afrikaanse Top 10

De Traveler's Choice Award van het reisplatform TripAdvisor somt jaarlijks de top tien van bestgewaardeerde restaurants.

In de editie van 2022 staat L'Amandier Palais Faraj in Fez op de derde plaats, gevolgd op de vierde plaats door Casa Lalla Restaurant in Marrakech en op de vijfde plaats L'O A La Bouche, eveneens in Marrakech.

Een van de belangrijkste componenten van het imago van Marokko als een uitstekende vakantiebestemming is de authentieke en voortreffelijke gastronomie, die lange tijd een van de belangrijkste trekpleisters is geweest voor toeristen van over de hele wereld.



Vanwege de rijke geschiedenis van het land, combineert de Marokkaanse keuken verschillende invloeden, van Amazigh en Arabisch tot sporen van Europese en sub-Sahara smaken.

Met het uitgebreide gebruik van kruiden en verschillende lokale producten heeft de Marokkaanse gastronomie een internationale reputatie opgebouwd, waarbij gerechten als couscous en tajine wereldwijd worden erkend.



Bovenaan de Afrikaanse top 10 prijkt het Zuid-Afrikaanse La Colombe. Op de tweede plaats staat het Peruaanse restaurant Inti in Mauritius.

Hasu Restaurant in Belle Mare, eveneens in Mauritius staat zevende, gevolgd door twee Zuid-Afrikaanse restaurant Reverie Social Table en La Petite Colombe en als hekkensluiter Pongwe Lodge in en Tanzania.