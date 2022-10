Team homofilm El Houb vraagt KNVB om speciale vertoning voor voetballers

Dat hebben producent BIND en distributeur Gusto maandag gemeld. De film, die sinds donderdag in de bioscopen draait, vertelt over een man die uit de kast komt voor zijn Marokkaans-Nederlandse ouders.

De uitnodiging volgt op de weigering van Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü om vanwege Coming Out Dag een One Love-aanvoerdersband te dragen. De band staat voor lhbtiq+-acceptatie.

Hij weigerde de band, omdat hij zich hier vanwege zijn "religieuze overtuiging" niet goed bij voelt. Ook de aanvoerder van Excelsior, Redouan El Yaakoubi, zag af van het dragen van de band. Hij droeg in plaats daarvan een band met daarop een aantal keer de term 'respect'.



De makers van El Houb denken dat het goed kan zijn voor de Nederlandse voetballers om de film te zien. Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in de voetbalwereld is ondanks veel inspanningen van de KNVB nog steeds lastig.

De hoofdrol in El Houb wordt gespeeld door acteur Fahd Larhzaoui. Het verhaal van El Houb is mede gebaseerd op zijn eigen ervaringen, waar hij eerder ook een toneelvoorstelling over maakte. De film draaide eerder onder meer op het grootste queer filmfestival ter wereld in San Francisco.