Unieke beelden: hagel bedekt woestijn in Dakhla (video)

De Sahara-oase Bir Anzarane (150 km van Dakhla) had zaterdag te maken met hevige hagelbuien. Een ongekende tafereel in de Sahara waar de regenval nauwelijks meer dan 40 mm per jaar bedraagt.

Volgens nomaden in de regio heeft het gebied in het verleden al hagelbuien meegemaakt, maar nooit met dezelfde intensiteit.