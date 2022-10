Ronaldo Hotel in Marrakech uitgeroepen tot beste nieuwe hotel in Afrika

Het hotel gelegen aan M Avenue in Marrakech ontving de onderscheiding op de World Travel Awards 2022.

Pestana CR7 Marrakech is het vijfde hotel in de samenwerking tussen Grupo Pestana en Cristiano Ronaldo.

Het hotel is in maart van dit jaar geopend in de nieuwe wijk in de okerkleurige stad, halverwege tussen het oude medina en de tuinen van Menara.



Het Pestana CR7 Marrakech telt 174 kamers, een spa, vijf vergaderruimten, een zakencentrum en twee restaurants.

Kamers in het luxe hotel variëren van 183 tot 440 euro per nacht.