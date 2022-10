Rapper ElGrande Toto op borgtocht vrij

Het onderzoek naar Fahssi loopt door. Hij werd eerder deze week gearresteerd voor zijn vermeende betrokkenheid bij beledigingen, laster en bedreigingen.

Een aantal artiesten, een journalist en een politieagent dienden klachten in tegen Toto en beschuldigden hem van later en bedreiging. De artiesten hebben de aangifte inmiddels ingetrokken maar de klacht van de journalist en de politieagent blijven gehandhaafd. De rechtbank stemde in met de vervolging op borgtocht (20.000 DH) nadat de artiesten afzagen van vervolging. De officier van justitie heeft nog geen datum geprikt voor de eerste zitting.

De in Casablanca geboren zanger zorgde onlangs voor controverse vanwege zijn uitspraken over recreatief gebruik van marihuana. Tijdens een In september vertelde hij verslaggevers op een persconferentie dat hij cannabis rookt.



Fahssi werd vorige week op het vliegveld in Casablanca door de grenspolitie tegengehouden toen hij op het punt stond het land te verlaten voor een optreden in Parijs. De rapper mag volgens de rechter het land niet verlaten zolang de politie onderzoek doet naar vermeende doodsbedreigingen aan het adres van journalist en tv-presentator Mohamed Tijini.

De rapper zou de journalist hebben bedreigd in een videoboodschap op sociale netwerken. De bedreigingen zouden een reactie zijn geweest op publicaties van de journalist waarin hij de rapper onder meer beschuldigde van het aanmoedigen van drugsgebruik. Enkele dagen na zijn staandehouding op het vliegveld bood Fahssi op een persconferentie zijn excuses aan.



Cultuurminister Mehdi Bensaid reageerde onlangs op de controverse. "Het is jeugdig ondeugd waarvoor hij zijn excuses heeft aangeboden", zei Bensaid in een poging de zaak te willen sluiten.

Regeringswoordvoerder Mustapha Baitas was minder vergevensgezind en zei dat de regering "dergelijk gedrag afwijst en het als onaanvaardbaar beschouwt". Baitas benadrukte dat de regering dergelijk gedrag "op geen enkele manier kan accepteren of normaliseren" en al het nodige zal doen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.