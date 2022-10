Musk maakt account Kanye West op Twitter weer zichtbaar na vermeend antisemitisme

Na een aantal vermeende antisemitische opmerkingen en controversiële berichten over de Black Lives Matter-beweging werd het Twitter- en Instagram-account van de rapper voor onbepaalde tijd vergrendeld.

Vrijdagochtend werd bekend dat multimiljardair en Tesla-eigenaar Elon Musk Twitter heeft gekocht. Musk heeft op 11 oktober gesproken met West, ook over de antisemitische tweets. "Ik heb mijn zorgen geuit over zijn recente tweet, die hij volgens mij ter harte heeft genomen", twitterde Musk daarna.

Het is nog niet bekend of de rapper zelf ook toegang heeft tot zijn account: zijn laatste tweets dateren van 9 oktober. Toen twitterde hij over de 'cancel culture' en over de opstand in Iran. Dat waren Wests eerste tweets in twee jaar tijd. Musk heette de rapper toen al van harte welkom.