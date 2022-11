Filmrechten Feest van Tante Rita verkocht aan onder meer Marokko en Saoedi-Arabië

Dat heeft distributeur WW Entertainment maandag bekendgemaakt. De filmrechten zijn verkocht aan onder andere Marokko, Tunesië, Egypte, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

De film is in Nederland vanaf 21 december te zien in de bioscoop. De release van de trailer van Het Feest van Tante Rita is goed ontvangen op de MIPCOM, de film- en televisiebeurs in Cannes. "De vrolijkheid en de feelgood slaan enorm aan! Wij zijn trots op deze bijzonder snelle eerste verkoop van onze film aan het Midden-Oosten", zegt producent Arnan Samson.

"Het gebeurt niet vaak dat er al zoveel buitenlandse interesse is in een Nederlandse familiefilm, voordat die ooit ergens nog vertoond is." Ook Spaanstalige landen hebben een bod gedaan op de film en Europese landen zijn eveneens geïnteresseerd, meldt WW Entertainment.



Het Feest van Tante Rita is een musicalfilm waarin bekende kinderliedjes als Tsjoe Tsjoe Wa, Coco Loco en Dans met Tante Rita, gemaakt door Minidisco, voorbij komen. De film vertelt het verhaal van Theo en Lulu die op een uitnodiging hopen voor Het Feest van Tante Rita. Moeder Sjan (Rombley) vertelt hen te zijn uitgenodigd, maar de weg naar het feest toe zit vol obstakels. Lucretia van der Vloot speelt de rol van Tante Rita.

Behalve Rombley en Van der Vloot spelen onder anderen Najib Amhali, Ridder van Kooten, Tooske Ragas en Pim Muda een rol in de musicalfilm.