Drake in opspraak wegens denigrerende songteksten over Marokkaanse vrouwen

Het nummer van boodschappenlijst-reciteur Drake is controversieel in Marokko. De songtekst wordt door internetgebruikers gezien als beledigend en vernederend voor Marokkaanse vrouwen.

In het nummer zingt Drake: "Thick Moroccan bitch (sic), this my fav', I'ma go on and beat it", (wulpse Marokkaanse teef, dit is mijn favoriet. Ik ga verder met het te raken). Het nummer maakt deel uit van 'Her Loss' het laatste gezamenlijke album van Drake en rapper 21 Savage dat vrijdag werd uitgebracht.

Internetgebruikers beschuldigen de rapper ook van islamofobie. Het nummer zou teksten bevatten waarin hij zegt dat Marokkaanse vrouwen weigeren seks te hebben op de eerste afspraak op basis van religieuze argumenten. In het nummer zingt Drake "She ain't wanna eat it on her first day, it's haram", (ze moet er niets van hebben op de eerste afspraak, want het is haram).



Ook mensenrechtenactiviste Yasmina Benslimane beklaagt zich over de songteksten van de zelfverklaarde feminist uit Canada. "Dit lied beledigt en seksualiseert Marokkaanse vrouwen omdat het een stereotype aanhaalt waarin Marokkaanse vrouwen worden gezien als sletten (...) en sekswerkers.".

Internetgebruikers roepen zelfs op tot juridische stappen. De laatste keer dat een artiest denigrerende uitspraken maakte over Marokkaanse vrouwen resulteerde in celstraffen. De Frans-Algerijnse comedy-acteur Brahim Bouhlel kreeg twaalf maanden cel voor de kiezen.