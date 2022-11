Dave Roelvink verdiept zich steeds verder in de islam

Dat vertelde de 28-jarige socialite op YouTube in gesprek met journalist Salaheddine Benchikhi in de reeks De dood, God en het hiernamaals.

Benchikhi deelt op zijn kanaal regelmatig gesprekken met BN’ers over deze onderwerpen. Roelvink raakte in gesprek met moslimvrienden over de islam in zijn zoektocht naar zingeving in het leven.

"Ik dacht eerst rust te vinden in drank en drugs", vertelt de zoon van Dries in de online-uitzending. "Ik had alles waarvan ik dacht dat het gelukkig maakte: geld, status, genoeg aandacht van vrouwen. Maar ik voelde mij als een dure zaklantaarn zonder batterijen: daar heb je in het donker niets aan."



De beroemdheid merkte in de gesprekken met zijn vrienden dat er al veel overeenkomsten waren tussen hoe hij zijn leven inricht en de richtlijnen die de islam in het leven biedt. "Je gaat op stap met Marokkaanse vrienden die opeens gaan bidden. Dan vraag je: 'waarom doe je dat? Waarom dragen vrouwen eigenlijk een hoofddoekje?'"

Roelvinks interesse in de islam groeide: "Ik heb van huis uit ook meegekregen dat je alles met goede intenties moet doen. Ik zie veel zaken uit de islam terugkomen in mijn eigen leven, als ik naar de goede kant van mijzelf kijk."



Appgroepje met imam

De socialite is nog niet op het punt gekomen dat hij zich wil bekeren tot de islam: "Ik wil niet iets doen wat ik niet oprecht geloof, dat zou verkeerd zijn. Maar de zoektocht heeft mij wel een zekere rust gegeven die ik zocht. Misschien is er wel een God die mij leidt en die besloten heeft: ik laat hem nu zien dat dit er is." Roelvink zit nu ook in een appgroepje met een imam, die zijn vragen over het geloof beantwoordt als hij die heeft.

Het model bekent in het gesprek ook dat hij vroeger een heel ander beeld van de islam had. "In de media zag ik vooral berichten over allemaal bomaanslagen waarbij mensen ‘Allahoe akbar’ riepen. Daar schrik je van als je het geloof niet kent, dan krijg je een raar beeld. Als niet-gelovige dacht ik meteen: wat is dit?"



Zijn ouders zijn blij dat de zoektocht hun zoon op dit moment rust brengt: "Mijn vader komt tegenwoordig steeds vaker naar mij toe om te vragen: hoe ga jij eigenlijk met dat soort zaken om?"

Salaheddine Benchikhi maakte in het verleden programma's voor de VPRO, de NTR, de NPS, de NCRV en Marokko.nl. Tegenwoordig plaatst hij vooral gesprekken op zijn eigen YouTube-kanaal.