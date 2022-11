Imaan Hammam is het nieuwe gezicht van BOSS

"Be Your Own Boss" is de slogan van de nieuwe BOSS-collectie. Het Nederlands/Marokkaans-Egyptisch model plaatste beelden van haar meest recente shoot op Instagram.

Met de #BeYourOwnBoss-campagne sluit Imaan zich aan bij de indrukwekkende lijst van modellen en beroemdheden die haar voor zijn gegaan zoals Naomi Campbell, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Chris Hemsworth en Matteo Berrettini.

Ze werd in september aangekondigd als het nieuwe gezicht van de pre-matchcollectie van Ajax; de kledingcollectie die spelers van de Amsterdamse voetbalclub dragen tijdens de warming-up.



In augustus stond de catwalkster en de Amerikaanse skateboarder Tyshawn Jones aan het hoofd van de meest recente promotievideo van Tiffany & Co. voor hun Lock-collectie.

Later diezelfde maand verscheen ze ook in de meest recente reclamecampagne voor de Roemeens-Jordaanse ontwerper Amina Muaddi.