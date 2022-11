Robbie Williams verdedigt optreden tijdens WK voetbal in Qatar

Volgens de Brit zou het "hypocriet" zijn als hij niet zou gaan, zegt de artiest in gesprek met Il venerdì.

"Mensen die berichten naar me sturen als 'nee tegen Qatar' doen dat met Chinese technologie", zegt de voormalig Take That-ster onder meer. Ook China krijgt geregeld kritiek als het gaat om de mensenrechtensituatie in het land.

Volgens Williams zou het dus hypocriet zijn om niet in Qatar op te treden, met het oog op landen waar hij wel shows geeft. Ook stelt hij dat het niet te doen is om alle landen waar misstanden plaatsvinden te boycotten. "Natuurlijk keur ik mensenrechtenschendingen nergens goed. Maar als we mensenrechtenschendingen echt nergens goedkeuren, dan zou het de kortste tour zijn die de wereld ooit heeft gekend. Dan zou ik niet eens in mijn eigen keuken kunnen optreden."



Andere Britse sterren als Rod Stewart en Dua Lipa hadden eerder aangegeven dat ze niet wilden optreden in Qatar. Stewart zou een aanbod van ruim 1 miljoen euro hebben afgeslagen om tijdens het WK voetbal in Qatar op te treden.

Dua Lipa was nooit gevraagd door Qatar maar reageerde op geruchten dat ze op de openceremonie zou zingen.