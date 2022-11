Ook Donny Roelvink neigt naar islam: oma waakte over mij na ongeluk

Het ongeluk eerder dit jaar, toen hij werd overreden door een Hummer, heeft bijgedragen aan het gevoel dat er "een hoger iets" moet zijn. Dat vertelt de 24-jarige socialite uitgebreid in gesprek met FunX-dj Fernando Halman in zijn YouTube-serie RealTalks.

De lange aflevering met Roelvink is zondagavond online gezet. Donny draaide in juni een fitnessvideo met vrienden en werd overreden door een Hummer. Hij belandde in het ziekenhuis met vijf gebroken ribben en een klaplong. Het model moest wekenlang herstellen. Het gesprek met Halman is de eerste keer dat Roelvink uitgebreid over het ongeluk praat.

"Ik heb altijd al dingen gevoeld", vertelt Donny. "Ik geloof in een hoger iets, ik heb mij wel vaker verdiept in geloven. Ik heb een vriend die moslim is: ik heb meegedaan met de ramadan, ik ben mee geweest naar de moskee." Eerder deze maand vertelde ook zijn broer Dave dat hij in de islam rust heeft gevonden, na een periode vol drank en drugs.



Donny gelooft ook heilig dat zijn oma over hem gewaakt heeft tijdens en na het ongeluk. "Ik heb een tatoeage van haar op mijn arm, er zit nu een litteken door haar hoofd. Ik geloof echt dat zij over mij gewaakt heeft. Als ik 20 kilo lichter was geweest, was ik nu dood geweest."



Niet huilen

De eerste dag na het ongeluk, lag Donny in het ziekenhuis en keek hij naar eigen zeggen alleen maar naar buiten. "Ik ging niet schreeuwen of huilen, ik was niet boos. Ik lag daar alleen maar, in mijzelf gekeerd, en keek naar buiten. Ik dacht: hoe ga ik dit mijn ouders vertellen?" Pas toen de hele familie een dag later aan zijn bed stond, kwamen de emoties. "Opeens kwam alles naar buiten, wat er was gebeurd. Ik heb de hele dag zitten janken toen mijn vrienden en familie aan het bed stonden."

De ervaring heeft hem uiteindelijk alleen maar sterker gemaakt, twee weken later stond hij alweer in de sportschool. Donny vertelt over zijn jeugd in de schijnwerpers en welk effect dit op hem en zijn broer Dave Roelvink heeft gehad.

Ook vertelt hij hoe het kwam dat hij een periode geen contact meer had met zijn broer toen deze overdadig drank en drugs gebruikte.