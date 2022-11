Najib Amhali en Glen Faria docenten in nieuwe reeks Dream School

Najib Amhali, Glen Faria en Edson da Graça zijn een paar van de bekende Nederlanders die in dit seizoen een gastles geven.

Ook onder anderen acteur Daniël Boissevain, reptieldeskundige Sterrin Smalbrugge en presentatrice Natasja Gibbs zijn gastdocenten in de nieuwe reeks. In DREAM SCHOOL worden tien jongeren gevolgd die om uiteenlopende redenen zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs en nu zonder startkwalificatie thuis zitten. De leeftijden van de leerlingen lopen uiteen van 16 tot 23 jaar.

Kickbokser en mental coach Lucia Rijker en schoolrector Eric van 't Zelfde bege de jongeren tijdens hun tijd op DREAM SCHOOL.