Ook Andrew Tate weer welkom op Twitter

Tate werd in 2017 verbannen nadat hij schreef dat vrouwen zelf ook enige verantwoordelijkheid dragen als ze worden aangerand.

Tate zei nadien dat zijn opmerkingen uit zijn verband zijn getrokken en stelde dat het levensgevaarlijk is als vrouwen blijven aanvoeren dat mannen maar moeten veranderen omdat vrouwen zich moeten kunnen kleden zoals ze dat zelf willen.

Volgens Tate is die utopiaanse gedachtengang naïef en blijven vrouwen zèlf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en moeten ze zichzelf niet onnodig in gevaar brengen, bijvoorbeeld door zich uitdagend te kleden, 's nachts alleen op stap te gaan of zich op andere manier onnodig in onveilige situaties te brengen.



Enkele jaren later werd Tate ook verbannen van andere socialenetwerksites zoals Facebook, Instagram, TikTok en videodienst YouTube. Zijn uitlatingen zouden homofoob, racistisch en vrouwonvriendelijk zijn maar volgens Tate zou hij met zijn uitspraken slechts opkomen voor mannen die zich door het "doorgeslagen feminisme monddood voelen gemaakt".

De veelbesproken internet-persoonlijkheid raakte onlangs weer in opspraak nadat bekend werd dat hij zich heeft bekeerd tot de Islam.



Controversieel

Sinds multimiljardair Elon Musk de microblogdienst Twitter overnam zijn enkele controversiële personen weer welkom op het platform. Zo kan ook rapper en ondernemer Kanye West weer tweeten. In oktober werd het account van Ye' afgesloten na een vermeende antisemitische tweet. Ye is sinds zondagavond weer welkom en hij groette zijn volgers met de Joods begroeting 'Shalom'.

Veruit de bekendste persoon die de Twittersphere weer mag betreden is de voormalig Amerikaans president Donald Trump. Twitter zei vorig jaar Trump van het platform te hebben gegooid "vanwege het risico van verder aanzetten tot geweld" nadat zijn aanhangers het Amerikaanse parlement hadden bestormd. Die probeerden te voorkomen dat de uitslag van de presidentsverkiezingen, die door Joe Biden waren gewonnen, werd bekrachtigd.

Via een poll op Twitter bevroeg kersverse eigenaar Musk de gebruikers over een eventuele terugkeer van Trump. Iets meer dan de helft van de vijftien miljoen stemmen stemde vóór. Nog voor de stemming ten einde liep, liet Trump al weten niet van plan te zijn om weer te tweeten. Hij verkiest zijn eigen sociale netwerk 'Truth Social', dat momenteel in financieel noodweer verkeert.